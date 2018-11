22 novembre 2018- 13:08 Venezia: carabinieri sequestrano 280mila tonnellate di rifiuti (2)

(AdnKronos) - Le indagini, in ordine alle modalità operative praticate nel corso degli anni da parte di un'azienda operante nel settore del recupero di rifiuti, hanno consentito di verificare una diffusa situazione di illiceità gestionale, correlata essenzialmente all’acquisizione presso l’impianto, di rifiuti inquinati e contaminati provenienti dal Veneto e dalle regioni limitrofe che non venivano poi sottoposti a operazioni di trattamento idonee a modificarne le caratteristiche chimiche e ad eliminare gli inquinanti. Le operazioni che venivano poste in essere dall’azienda consistevano essenzialmente nella miscelazione del materiale contaminato (principalmente da metalli pesanti quali Rame, Nichel, Piombo, Selenio, ma non solo) con altri rifiuti, al fine di “diluire” gli inquinanti in essi presenti e alla successiva realizzazione, attraverso tali rifiuti e con l’aggiunta di calce, leganti e cemento, di aggregati da utilizzarsi nel campo dell’edilizia ed in particolare per la realizzazione di sottofondazioni o rilevati stradali (a loro volta ceduti come materie prime) che comunque erano connotati dall’attitudine al rilascio di inquinanti nell’ambiente. In alcuni casi sui materiali prodotti è stata riscontrata anche la presenza di frammenti di cemento contenenti fibre di amianto (materiale classificato come cancerogeno).