VENEZIA: CARABINIERI SEQUESTRANO LAVORATORIO CINESE CON DECINE DI LAVORATORI IRREGOLARI

17 maggio 2017- 15:09

Venezia, 17 mag. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Cavarzere e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Venezia, a seguito di attività informativa eseguita dai militari del luogo, hanno effettuavano un controllo presso la ditta “Confezioni Chen Xiajiao” nel Comune di Cavarzere che ha come oggetto sociale la confezione in serie di abbigliamento esterno, di cui è titolare una ragazza cinese di anni 40 residente a Cavarzere.Al momento dell’accesso sono stati rintracciati mentre lavoravano 12 persone che presso le loro postazioni erano impegnate a cucire vari capi di abbigliamento ed alcuni di loro alla vista dei militari tentavano di fuggire nascondendosi anche in una stanza adibita a mensa. Cinque lavoratori risultavano in possesso di documento di identità ed in regola con il permesso di soggiorno: tre ragazze e due ragazzi di età compresa tra i 50 e 25 anni; gli altri sette lavoratori erano sprovvisti di permesso di soggiorno.Dall’ispezione di luoghi di lavoro venivano riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza ed igiene, mancanze tali da non consentire ulteriormente la prosecuzione delle attività lavorative in corso: sporcizia, carenze strutturali, sistemi antincendio non revisionati, impianto elettrico non a norma, omessa formazione dei lavoratori sulla sicurezza.