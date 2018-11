20 novembre 2018- 13:56 Venezia: Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di droga (2)

(AdnKronos) - L’indagine in particolare nasce a seguito di alcuni sequestri di marijuana effettuati, anche nei pressi delle scuole e a favore di minori, eseguiti dalla Polizia locale di Mira e dei Carabinieri di quella Tenenza.Gli approfondimenti investigativi delegati dall’Autorità giudiziaria lagunare hanno consentito di risalire la filiera di spaccio e individuare due canali di rifornimento dello stupefacente, proveniente dalla Spagna, in particolar modo marijuana, prodotta in quel paese all’interno di serre, con luce artificiale, celate in capannoni industriali (da qui il nome dell’operazione odierna). La droga, con un principio attivo molto elevato, è risultata particolarmente gradita ai consumatori finali tanto da farla prediligere a quella albanese.In particolare le forniture giungevano nella provincia padovana da Almeria con corrieri che utilizzavano i bus di linea, occultando la droga all’interno dei bagagli e da Malaga con corrieri che partiti dalla Germania, con autovetture di lusso, occultavano lo stupefacente in doppi fondi creati ad hoc. Sono state intercettate alcune forniture con l’arresto in flagranza di reato di 8 soggetti e il sequestro di oltre 40 kg. di sostanza stupefacente, di un’autovettura Mercedes classe S con targa tedesca e di denaro contante.