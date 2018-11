20 novembre 2018- 13:56 Venezia: Carabinieri sgominano banda dedita al traffico internazionale di droga (3)

(AdnKronos) - Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente ai fini della confisca per beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa un milione di euro. Tra questi una privata abitazione di proprietà di due coniugi romeni abitanti in Santa Maria di Sala (Ve), responsabili del traffico all’ingrosso di Marijuana nella provincia veneziana e già tratti in arresto in flagranza di reato per il possesso di 5,5, kg della medesima sostanza. Durante l’attività svolta, è stato infine arrestato un rumeno, su mandato di arresto europeo, a seguito di un’attività d’indagine svolta dalla Questura di Brescia e conseguente misura cautelare emessa dal Tribunale di Brescia; lo stesso si trovava assieme ad uno degli arrestati in un’abitazione in Austria e, a seguito della perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto anche un kg circa di marijuana.