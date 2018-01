VENEZIA: CARABINIERI SGOMINANO BANDA DELLO SLOT-MACHINE

31 gennaio 2018- 12:30

Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - All’alba di questa mattina, nelle province di Venezia e Padova, circa 60 Carabinieri del Comando Provinciale di Venezia, con l’ausilio del personale del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”e del Nucleo Cinofili di Torreglia (Pd), hanno eseguito cinque misure di custodia cautelare, di cui 4 in carcere e un obbligo di dimora, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Venezia, in accoglimento della richiesta della Procura lagunare, nei confronti di altrettanti soggetti di nazionalità romena e moldava, tutti appartenenti a un sodalizio criminale specializzato in spaccate nei bar, e responsabili, a vario titolo di “furto aggravato in concorso”. L’attività investigativa, denominata convenzionalmente “Quadrifoglio”, nome del primo esercizio commerciale derubato, svolta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Venezia, è stata avviata nel maggio 2016 e ha avuto inizio a seguito di un’analisi accurata dei numerosissimi episodi di furti con scasso ai danni di gestori di slot machine nelle predette province.In tale fase, particolarmente importante è stato l’apporto fornito dalle Stazioni Carabinieri con la ricezione delle denunce delle vittime di questo gruppo organizzato che imperversava per tutto il Veneto orientale. La sensibilità mostrata nell’approccio con i proprietari dei locali nell’ascolto della descrizione dei reati commessi e nell’acquisizione dei dettagli dei singoli furti ha permesso al Nucleo Investigativo di indirizzare la propria attività sulla strada giusta.