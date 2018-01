VENEZIA: CARABINIERI SGOMINANO BANDA DELLO SLOT-MACHINE (2)

31 gennaio 2018- 12:30

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono stati svolti quindi diversi servizi di osservazione e pedinamento, abbinati a dedicate attività tecniche, sia telefoniche che ambientali sui mezzi utilizzati per commettere le “spaccate”. Le indagini hanno consentito di acquisire molteplici indizi a carico del gruppo criminale ben strutturato e dedito ai furti in danno di Bar e di un Centro Commerciale, dotati di videopoker e slot machine. I malviventi, mediante molteplici e dedicati sopralluoghi degli obiettivi, hanno utilizzato diverse tecniche di effrazione, oscurando con cura i sistemi di videosorveglianza e inibendo quelli di allarme. I capi di accusa riguardano 24 furti in esercizi pubblici commessi in 13 località delle province di Venezia e Padova, per un danno economico complessivo quantificato in oltre 130.000 € di contanti asportati, a cui vanno aggiunti gli ingenti danni economici arrecati alle infrastrutture. Nel corso delle indagini, è stato inoltre arrestato un soggetto, già latitante dal 2016, poiché, trovandosi già ristretto agli arresti domiciliari per reati predatori, era evaso per fare ritorno in Moldavia, rendendosi anche irreperibile ad un ulteriore ordine di carcerazione per una pena definitiva di 2 anni di reclusione, sempre per reati predatori.