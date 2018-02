VENEZIA: COMANDANTE VIGILI, BENE IL NUMERO CHIUSO IN PIAZZA SAN MARCO

5 febbraio 2018- 13:27

Venezia, 5 feb. (AdnKronos) - "E' andato tutto bene, il bilancio è più che positivo e il flusso di turisti in Piazza San Marco è stato gestito come se fosse un'orchestra": Così, un più che soddisfatto Marco Agostini, comandante della polizia Municipale, commenta la giornata di ieri, con il primo vero contingentamento di flussi, ed il 'numero chiuso' in piazza, limitato a ventimila visitatori. Infatti, nessun incidente ha accompagnato l'evento che ha segnato il debutto del Carnevale in laguna. Sulle note musicali dell'Ave Maria di Schubert, cantata da Luciano Pavarotti e Dolores ÒRiordan, l'angelo Elisa è scesa emozionatissima dal campanile di piazza San Marco."Come previsto, abbiamo anticipato lo spettacolo della discesa dell'Angelo dal campanile di San Marco di un'ora e questo ha giovato: abbiamo limitato l'afflusso a ventimila presenze fino alla fine dell'evento, e alle 11,10 alla sua conclusione è iniziato il deflusso. Mentre in centro storico abbiamo valutato un'affluenza di 70 mila turisti nel corso della giornata, in gran parte provenienti dalla stazione di Santa Lucia - spiega Agostini - e che si sono distribuiti in città, perchè il Carnevale di Venezia e diverso da quelli di Cento e di Viareggio, dove gli spettatori si affollano lungo la sfilata dei carri. Da noi tutta la città è uno spettacolo, e così, concluso l'evento della discesa dell'angelo dal campanile di San Marco, si tratta di controllare i flussi in entrata ed in uscita, anche grazie ai sensi unici lungo le calli"."Certo, se fossimo arrivati a cifre record di 130 mila arrivi qualche problema poteva crearsi - spiega il comandante della polizia municipale - ma, controllare 70 mila arrivi è stato agevole.". "E poi - sottolinea Agostini -?avevamo in campo 700 uomini tra forze dell'ordine, stewart, volontari della protezione civile, un numero più che sufficiente per garantire la 'safety sicurity', a cui si è aggiunto il nuovo Posto di Controllo Avanzato in piazza San Marco ci ha permesso tramite le immagini di avere sotto controllo in tempo reale tutta la piazza, un vero e proprio salto di qualità che verrà riproposto in altre occasioni". Ed infatti, annuncia il comandante della polizia municipale di Venezia "Il numero chiuso in Piazza San Marco verrà riproposto già la prossima settimana per la seconda domenica di Carnevale".