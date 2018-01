VENEZIA: COMUNE E ULSS INSIEME PER CONTROLLARE I MINIMARKET DEL CENTRO DI MESTRE

26 gennaio 2018- 12:21

Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - Sicurezza, tutela delle condizioni igieniche e rispetto delle normative vigenti sono le tre condizioni alla base del percorso congiunto messo in atto dall'Amministrazione comunale di Venezia e dalla Ulss 3 Serenissima che, in questi giorni, hanno iniziato una campagna di controlli nel centro di Mestre. Una decisione presa dai due Enti al fine di garantire consumatori e cittadini e che ha già prodotto i primi risultati.In particolare, i primi controlli sono partiti da 6 mini market del centro cittadino, gestiti, in questi casi, da cittadini provenienti da Bangladesh, Cina e Marocco.Nel primo sono stati posti sotto sequestro dal servizio veterinario 7 colli di alimenti (5 di carne e due di vegetali) in quanto privi di etichettatura e di tracciabilità. È stata inoltre riscontrata dal Sian (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) la non conformità della cella frigo nonché la presenza di un divano negli spogliatoi. Il personale di Polizia locale ha contestato la mancanza dei cartellini con i prezzi sulla merce esposta e segnalerà all'Inps che il gestore ha avviato l'attività, ma risulta essere tornato nel suo Paese.