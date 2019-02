15 febbraio 2019- 13:44 Venezia: Confartigianato, i veneziani si estinguono (3)

(AdnKronos) - Il rapporto che verrà presentato all'Ateneo Veneto oltre ai numeri contiene anche suggerimenti utili per aiutare la politica a decidere. In fretta, però. "Lo studio – spiega Andrea Bertoldini, Presidente di Confartigianato Imprese Venezia - non vuole essere la solita lamentela, ma un punto fermo. Un'analisi scientifica di ciò che succede ed è successo per proporre soluzioni; nella parte conclusiva sono infatti tracciate alcune linee di azione concretamente attivabili per tentare l'inversione di marcia". La pressione del turismo mordi, distruggi e fuggi, infatti, non si arginerà in assenza di un progetto parallelo forte per il futuro della Città d’acqua, un progetto complementare e non alternativo al turismo."È evidente che gli attori privati singolarmente non possono elaborare una strategia vitale - commentano Giorgio Brunetti e Francesco Giavazzi, docenti di economia, presenti al convegno in qualità di relatori -. E nemmeno si può pensare che la politica social che pensa solo al voto lo faccia. Però è alla politica vera che questo rapporto pone domande, ed è dalla politica vera che attende risposte".