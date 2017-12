VENEZIA: CONFINDUSTRIA E SINDACATI INSIEME PER SVILUPPO CITTà METROPOLITANA

11 dicembre 2017- 15:44

Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, Cgil Metropolitana di Venezia, Cisl Venezia e Uil Veneto hanno sottoscritto oggi, nella sede di Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, il “Patto per lo sviluppo economico della città metropolitana di Venezia”. L’accordo ha lo scopo di mettere in campo azioni comuni per consolidare e strutturare le imprese esistenti, rendere attrattivo il territorio metropolitano e accrescerne l’occupazione, in un’ottica di una positiva cultura del lavoro e dell’impresa, della formazione e della riqualificazione professionale.L’accordo è stato firmato da Paolo Bizzotto - Segretario Generale Cisl Venezia, Gerardo Colamarco - Segretario Generale Uil Veneto, Vincenzo Marinese - Presidente Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e Enrico Piron - Segretario Generale Cgil Metropolitana di Venezia, per sviluppare, sia in termini economici che sociali, l’area della Città Metropolitana di Venezia, attraverso: Azioni congiunte finalizzate a favorire la crescita e l’attrazione di investimenti locali, nazionali ed internazionali.