VENEZIA: CONFINDUSTRIA E SINDACATI INSIEME PER SVILUPPO CITTà METROPOLITANA (3)

11 dicembre 2017- 15:44

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per questo, è stata istituita una “Cabina di regia permanente” che avrà l’obiettivo di promuovere tutte le iniziative che salvaguardino le peculiarità del territorio, costruire percorsi condivisi che affrontino le problematiche inerenti la legalità e la regolarità del lavoro e sostenere, presso gli Enti competenti e i Ministeri, progetti di re-industrializzazione legati allo status di area di “crisi complessa” e “non complessa”, incluse le iniziative volte ad attrarre risorse pubbliche nazionali e comunitarie.Paolo Bizzotto, Segretario Generale Cisl Venezia ha dichiarato: “Un patto che indica su quali cardini debba incentrarsi lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Azioni congiunte per la crescita occupazionale e produttiva, per l’inserimento al lavoro con la gestione della domanda e dell’offerta, per un lavoro di qualità con la valorizzazione della professionalità e la formazione continua. Nuovi ambiti contrattuali che permettano miglioramenti di produttività nelle imprese da trasformare poi in aumenti retributivi e di welfare per i lavoratori. Un impegno congiunto su legalità, regolarità, sicurezza, modalità degli appalti per un lavoro di qualità in una azienda di qualità.”Gerardo Colamarco, Segretario Generale Uil Veneto ha commentato: “La nascita di questa cabina di regia è un fatto estremamente positivo: dopo anni di contrapposizione, è un bene che ci si muova tutti nella stessa direzione, con l’obiettivo di agganciarci a questa timida ripresa in modo organico, programmato e non estemporaneo. Le azioni da mettere in campo sono molte, ma il nostro fine ultimo deve essere quello di garantire nuova occupazione, sia attraverso la riqualificazione di chi è stato espulso dal ciclo produttivo, sia attraverso agevolazioni per l’assunzione di giovani".