VENEZIA: CONFINDUSTRIA E SINDACATI INSIEME PER SVILUPPO CITTà METROPOLITANA (4)

11 dicembre 2017- 15:44

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il Veneto ha pagato in questi anni uno scotto molto alto sul fronte della fuga di cervelli, dobbiamo fare di tutto perché le nostre menti più brillanti restino qui. Non posso non fare un cenno a Porto Marghera: Uil Veneto ha celebrato proprio qui il suo ultimo congresso regionale, perché crediamo che il polo industriale, sia all’interno della città metropolitana che di tutta la regione, possa rappresentare un fondamentale volano per lo sviluppo, per la ricerca e appunto per l’occupazione, sia diretta che indotta.”, ha spiegato.“L’accordo che abbiamo firmato oggi – ha dichiarato il Presidente di Confindustria Venezia - Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese – rappresenta un punto d’inizio importante e saprà dare un nuovo impulso al nostro territorio. Con questa firma, il mondo del lavoro ha riconosciuto il fatto che è necessaria un’unità d’intenti che passa attraverso la progettualità e la condivisione di idee e valori. Il rapporto tra imprese e lavoro è indissolubile perché attraverso l’impresa si genera lavoro e attraverso le persone si valorizzano le imprese; concetti essenziali, che accompagnano il grande senso di responsabilità di tutte le parti sociali che oggi hanno sottoscritto il Patto".