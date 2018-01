VENEZIA: CORSI SU WEB? PRESIDENTE GONDOLIERI, E NOI ORGANIZZIAMO UN CORSO PER ASTRONAUTI

24 gennaio 2018- 14:58

Venezia, 24 gen. (AdnKronos) - "Una cosa incredibile, che non sta nè in cielo nè in terra. Non sanno neppure cosa vuol dire remare da gondoliere, che è tutta un'altra cosa. Il problema è che stanno impossessandosi di un simbolo di Venezia che è conosciuto in tutto il mondo". Così all'Adnkronos il presidente della categoria Aldo Reato commenta la pubblicità internet di un corso che promette con soli 70 euro di insegnare all'allievo a portare una gondola in solo un'ora e mezzo di lezione. E Reato spiega che per diventare gondoliere bisogna sostenere un duro esame e periodi di prova come sostituti dei titolari e che l’abilitazione non si può certo ottenere con una lezione di un’ora e mezza pubblicizzata via Internet."Vorrà dire che noi organizzeremo un corso per diventare astronauti in 20 minuti... - scherza il presidente dei gondolieri veneziani - Qui tutti si spacciano per gondolieri. È un’offesa alla tradizione e al nostro lavoro per questo come categoria ci siamo già mossi con il Comune perchè ci tuteli, abbiamo per chiesto l’intervento del Comune".