26 aprile 2018- 13:16 Venezia: da Camera Commercio e Cà Foscari road map per trasformazione digitale Pmi (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “La compartecipazione messa in atto con l'Università Cà Foscari in questo progetto testimonia quanto i soggetti pubblici possano svolgere a vantaggio del sistema economico un ruolo di motori di sviluppo trasversale - ha dichiarato Gian Michele Gambato, vicepresidente vicario CCIAA Delta Lagunare delegato al progetto 4.0 - Molto spesso le iniziative di formazione rivolte a imprenditori e manager sono poco efficaci, in quanto troppo separate dalla realtà operativa. Gli step progettuali da noi proposti propongono, infatti, un approccio integrato di formazione in aula e sperimentazione in azienda affiancata dagli studenti. Solo contaminando le nostre imprese con le conoscenze digitali dei giovani è possibile innescare il processo di trasformazione digitale utile al nostro sistema economico e culturale”."La trasformazione digitale rappresenta un’opportunità straordinaria per lo sviluppo delle imprese e per la loro capacità di innovare processi, prodotti e servizi e acquisire quindi competitività sui mercati internazionali – afferma il Rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia Michele Bugliesi - Ca' Foscari, da tempo in prima linea nell'innovazione strategica e digitale, attiva le proprie competenze in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia e Delta Lagunare, a favore di un progetto di grande respiro che contribuirà a costruire all’interno delle aziende la conoscenza degli strumenti più efficaci, sul piano tecnico e di visione strategica, per cogliere al meglio queste opportunità di sviluppo. Una sinergia importante, che si inserisce nell’articolato quadro di azioni che le nostre istituzioni svolgono a sostegno dell’economia e della crescita del territorio”.