18 ottobre 2018- 14:47 Venezia: da Camera Commercio servizio per mediazioni su controversie

Venezia, 18 ott. (AdnKronos) - A partire dal 22 ottobre la Camera di Commercio di Venezia Rovigo in collaborazione con l’associazione Curia Mercatorum, metterà a disposizione delle imprese e dei consumatori dei due territori, i servizi di mediazione e arbitrato nella sede operativa di Marghera, in via Banchina dei Molini n. 8, per risolvere una controversia in materia civile o commerciale insorta tra imprese, tra imprese e consumatori o tra privati, senza ricorrere al processo giudiziale ordinario.La promozione dell’utilizzo degli strumenti stragiudiziali ADR (Alternative Dispute Resolution¸ metodi di Risoluzione Alternativa delle Controversie) fa parte delle attività di regolazione del mercato attribuite dal legislatore alle Camere di Commercio (legge 580/1993), le quali offrono i servizi di conciliazione/mediazione e di arbitrato amministrato e ne divulgano la conoscenza organizzando eventi di formazione e informativi su tali argomenti.