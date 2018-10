18 ottobre 2018- 14:47 Venezia: da Camera Commercio servizio per mediazioni su controversie (2)

(AdnKronos) - In questo senso la CCIAA di Venezia Rovigo ha avviato la collaborazione con Curia Mercatorum, associazione di diritto privato partecipata da Camere di Commercio, Associazioni di categoria e Associazioni professionali; con sede legale a Treviso, presso la CCIAA di Treviso - Belluno, e sedi operative dislocate sui territori di riferimento degli enti camerali associati, per avvalersi delle competenze di professionisti qualificati.In generale, le procedure di ADR prevedono la presenza di un professionista, terzo e neutrale rispetto alle parti in conflitto, che agisca da negoziatore-facilitatore di un accordo risolutore oppure come decisore. Sono procedimenti meno formali e burocratici rispetto al processo giudiziale ordinario, e prevedono tariffe relativamente contenute consentendo perciò, complessivamente, un apprezzabile risparmio sia di tempo sia di costi.