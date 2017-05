VENEZIA: DA CONSIGLIO COMUNALE VIA LIBERA A PIANO INDUSTRIALE DEL CASINò

24 maggio 2017- 19:54

Venezia, 24 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio Comunale ha approvato l’aumento del capitale sociale di CMV S.p.A. al fine di procedere con la ricapitalizzazione della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. funzionale all'attuazione del piano di rilancio ed alla valorizzazione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.Dopo la relazione dell’assessore Michele Zuin che ha illustrato il piano industriale approvato dalla Giunta, a cui è seguita un’ampia discussione e le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari, è intervenuto il sindaco Luigi Brugnaro.“Abbiamo presentato un piano industriale serio - ha esordito Brugnaro - teso al rilancio della Casa da Gioco e alla sua rivalorizzazione. La situazione che abbiamo ereditato dalle gestioni precedenti è a dir poco pesante, e ci ha costretto a imboccare la strada del risanamento dei conti, per evitare il prospettarsi di situazioni peggiori. Stiamo per mettere in atto una strada concreta di rilancio al fine di consentire all’Azienda di continuare a occupare importanti quote del mercato del gioco, e quindi a sostenere i servizi ai cittadini erogati dal Comune".