VENEZIA: DA CONSIGLIO COMUNALE VIA LIBERA A PIANO INDUSTRIALE DEL CASINò (2)

24 maggio 2017- 19:54

(AdnKronos) - "Se questo avverrà - ha continuato il sindaco - è possibile evitare il pericolo di dover ricorrere ai 160 esuberi. Da parte nostra faremo di tutto per evitare che questa ipotesi si avveri ma chiediamo un aiuto a tutte le forze vive della Città"."Abbiamo sempre agito nella ricerca del confronto con le parti sindacali, non ci siamo mai chiusi, e ancora adesso siamo aperti alla discussione al fine di procedere assieme verso la soluzione dei problemi del Casinò e per la tutela dei posti di lavoro. E' nostro interesse che i problemi della Casa da Gioco oggi, e della Città in generale possano essere risolti con l’impegno e lo sforzo di tutti", ha spiegato.