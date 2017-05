VENEZIA: DA OGGI LIMITI A NUOVE APERTURE DEL 'FOOD TAKE AWAY' IN CENTRO STORICO

4 maggio 2017- 17:49

Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio comunale di Venezia, su proposta dell'assessore al Commercio e Attività produttive, Francesca Da Villa, ha approvato questo pomeriggio una delibera che dispone alcune prime misure per limitare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia.Grande soddisfazione per l'esito favorevole del voto è stata espressa dall'assessore Da Villa, che ha ringraziato tutte le persone che hanno collaborato a questo importante risultato, fornendo consigli e suggerimenti ed esprimendo, a volte anche in maniera critica ma costruttiva, il loro apprezzamento per lo sforzo compiuto.In particolare, il provvedimento vieta nuove aperture di attività di vendita e di produzione di prodotti alimentari destinati all'asporto e al consumo su pubblica via - escluse le gelaterie artigianali - nella Città antica e nelle isole. Il divieto non riguarda la Municipalità Lido-Pellestrina, dove il flusso turistico è meno impattante sulla cittadinanza, né le nuove attività il cui iter di apertura era già avviato alla data di approvazione della delibera.