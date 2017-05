VENEZIA: DAL 21 GIUGNO ARRIVA IL BIGLIETTO UNICO METROPOLITANA 24 (3)

24 maggio 2017- 18:40

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “La percezione di una Città metropolitana è data dai fatti - ha aggiunto Turchetto – la mobilità fa crescere un territorio e questa iniziativa è il primo passo di un grande progetto che il sindaco metropolitano vuole intraprendere e che trova in tutto il Veneto orientale assoluta collaborazione”. Sul valore della sinergia tra Actv Atvo si è soffermato anche Scalabrin, sottolineando l'importanza del biglietto unico per la promozione dell'hinterland della Città metropolitana.Nel ringraziare gli assessori ai lavori Pubblici e alla Mobilità, Zaccariotto e Boraso, i sindaci presenti di Quarto D'Altino e Portogruaro, Giovanni Seno, Direttore generale del Gruppo Avm e Stefano Cerchier, Direttore generale di Atvo, Brugnaro ha poi ricordato che la tessera verrà sperimentata e potrebbe diventare in futuro il supporto con cui saranno offerti altri servizi, legati all'offerta culturale, ai servizi igienici, promuovendo arte e cultura in tutti i comuni della Città metropolitana in una logica di sussidiarietà.