28 ottobre 2019- 11:42 Venezia: dal Comune celebrazioni per i defunti ed i caduti di tutte le guerre

Venezia, 28 ott. (Adnkronos) - Saranno anche quest'anno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della Commemorazione dei defunti e caduti di tutte le guerre e della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze armate.Giovedì 31 ottobre: alle ore 12, cerimonia di apertura del ponte galleggiante che collegherà le Fondamenta Nove al cimitero di San Michele. Venerdì 1 novembre: alle ore 15, al cimitero di Mestre, si terrà la Santa messa solenne officiata dal patriarca Moraglia alla presenza delle autorità civili e militari della città, e la deposizione di corone d'alloro ai monumenti ai Caduti. Altre cerimonie sono in programma a Campalto (chiesa di San Benedetto, ore 8), a Dese (piazza Pomiato, ore 9.30), Sant'Erasmo (piazza, alle ore 14.45). Sabato 2 novembre: alle ore 9.30, al cippo di via San Gallo al Lido, deposizione di una corona d'alloro; alle ore 10, al cimitero di Venezia, messa solenne officiata dal Patriarca e a seguire deposizione di corone d'alloro ai monumenti ai Caduti; alle ore 20.30, al Teatro Toniolo, concerto della Fanfara dei Bersaglieri di San Donà di Piave per la Festa delle Forze Armate, a cura di Assoarma di Mestre.