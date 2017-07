VENEZIA, DONNA UCCISA IN CASA A MARGHERA: SOSPETTI SUL FIGLIO

5 luglio 2017- 13:54

Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - Una donna è stata uccisa in casa a Marghera, verosimilmente per mano del figlio 55enne.Ad accorrere subito sul posto i poliziotti delle Volanti della Questura lagunare, come pure gli investigatori della Squadra Mobile e subito dopo gli specialisti della Polizia Scientifica, allo scopo di raccogliere ogni utile fonte di prova, indizi e testimonianza per risalire alla dinamica dei fatti. Anche l’Autorità Giudiziaria è presente sul posto accompagnata dal dirigente della Squadra Mobile Primo dirigente Stefano Signoretti.