22 novembre 2018- 12:45 Venezia: due senzatetto i morti carbonizzati a Mestre

Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sarebbero di due senzatetto, un uomo di origine nordafricana ed una donna, forse italiana, i corpi semicarbonizzati ritrovati dai Vigili del fuoco questa mattina all'interno di una baracca quasi completamente andata distrutta dal fuoco: infatti molti senzatetto gravitavano attorno ai due edifici bruciati a Mestre nelle prime ore di questa mattina. Dalle prime indagini degli uomini della Polizia Scientifica sembrerebbe che i due abbiano trovato rifugio dal freddo e dalla pioggia nella casetta. Quindi, avrebbero acceso un fuoco per riscaldarsi e poi, addormentatisi e forse storditi dal fumo, non siano riusciti a mettersi in salvo.