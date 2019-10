11 ottobre 2019- 12:12 Venezia: fa volare un drone durante festa ebraica, denunciato turista inglese

Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Un turista inglese è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato scoperto a far volare un drone sopra il centro storico nel pomeriggio di mercoledì. Anche se stava solo facendo delle riprese dall'alto, il dispositivo ha destato un po' di preoccupazione in particolare perché ha sorvolato il campo del Ghetto nella giornata della festa ebraica del Yom Kippur, oltretutto proprio nel momento in cui i credenti stavano uscendo dalla sinagoga dove si era tenuta una celebrazione religiosa. E soprattutto poche ore prima dell'attentato di Halle.Si tratta dell’ennesimo caso di volo non autorizzato di droni, che possono arrecare un certo pericolo se fatti alzare in zone piuttosto affollate del centro storico, considerando il potenziale rischio dovuto ad una perdita di controllo del dispositivo.