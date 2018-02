VENEZIA: FALSI AGENTI AZIENDA ENERGIA RUBAVANO AD ANZIANI, I CARABINIERI LI SCOPRONO

15 febbraio 2018- 14:52

Venezia, 15 feb. (AdnKronos) - I carabinieri di Venezia a conclusione di una articolata attività investigativa avviata lo scorso novembre a seguito della denuncia presentata da un’anziana pensionata residente nel Sestiere Castello di Venezia che aveva subito il furto di denaro e monili in oro da parte di due sedicenti procacciatori d’affari per conto di una nota società di energia, hanno denunciato in stato di libertà un 31enne e un 26enne.I due, con il pretesto di controllare le vecchie bollette del gas dell’anziana, riuscivano a carpirne la fiducia ed entrare nell’abitazione della malcapitata dove, approfittando di un suo momento di distrazione, arraffavano quanto più possibile, prima di allontanarsi facendo perdere le loro tracce. Inoltre, dove aver carpito i dati anagrafici della vittima le intestavano falsi contratti di cambio fornitore di servizi.I carabinieri della Stazione di Venezia Castello grazie ad una serie di complessi accertamenti riuscivano a risalire all’identità dei due autori del colpo che ora dovranno rispondere davanti alla Procura di Venezia di truffa e furto aggravati.