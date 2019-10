23 ottobre 2019- 15:30 Venezia: Fincantieri, arrestato ispettore ditta privata per estorsione

Venezia, 23 ott. (Adnkronos) - Questa mattina sono scattate le manette ai polsi per un consulente nel settore delle commesse navali, finito nella rete dei Carabinieri della Stazione di Marghera che, a conclusione di una articolata attività d’indagine in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di estorsione un 39enne originario di Palermo, ma residente nel veneziano.Il professionista, ispettore in una ditta incaricata dall’armatore di procedere a controlli sulla corretta esecuzione dei lavori di avanzamento della costruzione di nave presso la Fincantieri di Marghera, era stato denunciato ai Carabinieri per le sue attività “poco trasparenti” dalla vittima, titolare di una ditta chiamata alla materiale esecuzione dei lavori di completamento della nave. In sostanza, al titolare veniva richiesta la classica “tangente” per giungere alla agognata firma sul “nulla osta” circa la corretta esecuzione delle commesse intermedie, così da poter proseguire nei lavori e completare il lavoro appaltato.E’ stato il coraggio dell’imprenditore, che si è recato dai Carabinieri per denunciare i soprusi, a far scattare le indagini. La tempestività, assieme alla meticolosità dei militari in una indagine così delicata in assoluta sinergia con l’Autorità Giudiziaria lagunare, si sono rivelati fondamentali, oltre all’ausilio ed alla collaborazione del personale della Security Fincantieri all’atto dell’intervento dei militari. L’Ispettore, colto in flagranza di incassare un “obolo” di quasi 2.500 euro, è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa della definizione del processo davanti all’Autorità Giudiziaria.