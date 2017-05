VENEZIA: FONDAZIONE ACCELERA I PROCESSI PER CONCLUSIONE PROGETTO MUSEO M9

26 maggio 2017- 18:12

Venezia, 26 mag. (AdnKronos) - La Fondazione di Venezia accelera i processi per la conclusione del progetto M9, assumendo direttamente la gestione del progetto museale sino all’apertura.Lo fa richiamando a sé le funzioni e i compiti museali affidati sino ad ora alla Fondazione Venezia 2000 (FM9), secondo le indicazioni deliberate all’unanimità dal proprio Consiglio Generale e recepite dal Consiglio di Amministrazione. Tali decisioni confermano l’impegno a governare direttamente la prosecuzione e la puntuale realizzazione delle ultime fasi del progetto museale, curando in dettaglio quello che diverrà il cuore pulsante di una Mestre al centro di dinamiche culturali, sociali ed economiche di respiro nazionale e internazionale.Snellire, ottimizzare e velocizzare il processo di realizzazione di M9 sono le parole chiave che hanno ispirato questa decisione. L’obiettivo è sovrintendere direttamente le ultime fasi relative alla chiusura della progettazione dei contenuti, alla programmazione culturale, ai partenariati e alla gestione di M9. Un’assunzione di impegno da cui è già derivato un primo importante risultato, consistente nella sottoscrizione a Venezia, pochi giorni fa, dell’accordo di partenariato con la Rai per l’utilizzo del patrimonio audiovisivo delle Teche Rai in M9, cui seguiranno in tempi brevi accordi analoghi con altre prestigiose istituzioni culturali e imprese nazionali.