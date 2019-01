21 gennaio 2019- 11:44 Venezia: Forza Nuova, no a nuova moschea a Marghera

Venezia, 21 gen. (AdnKronos) - Nella serata di ieri i militanti di Forza Nuova hanno affisso uno striscione riportante la scritta 'No moschea', davanti ad un edificio di Marghera. L'immobile da qualche tempo ospiterebbe il luogo di ritrovo e di preghiera della comunità islamica di Venezia."Il caso fu sollevato dai media solo pochi mesi fa, quando il presidente della comunità islamica dichiarò alla stampa che era stato acquistato un edificio che, una volta ristrutturato, a suo dire avrebbe ospitato i 25 mila fedeli residenti nel Comune di Venezia, e tutti coloro, turisti e non, che arrivano giornalmente nella città lagunare; nell'occasione era stato fatto un appello affinché le autorità competenti non ostacolassero l'operazione", spiega Forza Nuova in una nota.Forza Nuova, con questa affissione, "vuole esprimere la sua contrarietà a questa presenza, e chiede ad enti ed autorità competenti se la struttura abbia o no, tutti i requisiti di legge e le autorizzazioni necessarie. A tal proposito verrà presentata una formale richiesta". Rudi Favaro, responsabile provinciale di Forza Nuova sottolinea: "il nostro movimento politico chiede inoltre perché non sia stato indetto un referendum tra i cittadini, visto che comunque il luogo di culto, è ubicato in un'area commerciale, quella del Panorama, molto frequentata dai cittadini e dalle famiglie di Mestre e Marghera.".