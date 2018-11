13 novembre 2018- 14:53 Venezia: furti ai danni di anziani con tecnica dell'abbraccio, arrestata 17enne romena

Venezia, 13 nov. (AdnKronos) - Nella mattinata di sabato scorso ad Oppeano (Vr), i carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia hanno localizzato e tratto in arresto una 17enne cittadina di origini romene, destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, poiché ritenuta responsabile di tre episodi di furto nei confronti di persone anziane, con la tecnica chiamata dell’”abbraccio”. La donna era solita muoversi in tutto il Veneto e dopo aver individuato i soggetti con al polso di orologi di valore, generalmente Rolex, prediligendo soggetti appartenenti a fasce deboli, li avvicinava con varie scuse (avances sessuali, informazioni stradali o su che ora fosse) li abbracciava e con destrezza gli asportava l’orologio o monili di valore.Gli episodi contestati sono stati commessi nel Maggio 2017 a Marcon (Ve), a novembre 2017 ad Abano Terme (Pd) e nell’aprile del 2018 a Cologna Veneta (Vr): nei primi due sono stati rubati degli orologi marca Rolex, ed a Cologna Veneta una collana d’oro per un valore complessivo di oltre 30.000 euro.