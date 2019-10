16 ottobre 2019- 12:31 Venezia: Gdf, arresta estorsore vicino all' ‘ndrangheta (2)

(Adnkronos) - L'uomo, già destinatario di custodia cautelare domiciliare nell’ambito dell’operazione “Camaleonte” della Procura Dda lagunare, gravitante da almeno una decina di anni nel territorio padovano, sarebbe stato solito intimidire le proprie vittime, forte dell’agire per conto della “famiglia”, che gli inquirenti ritengono individuabile nella cosca Grande Aracri di Cutro, vista la sua vicinanza ai fratelli Michele e Sergio Bolognino, operanti principalmente in Emilia, con espansione nella Regione Veneto, nelle province di Padova e Venezia, già tratti in arresto nel 2015 nell’ambito dell’operazione “Aemilia” e nel marzo 2019 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Venezia nell’ambito dell’indagine “Camaleonte”.Sono inoltre in corso numerose perquisizioni nelle province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo, anche nei confronti di un notaio padovano, attualmente indagato, al fine di acquisire ulteriori riscontri investigativi su altri episodi della specie ed in relazione al diverso delitto di usura, per i quali gli investigatori auspicano una spontanea collaborazione da parte degli imprenditori veneti vittime delle azioni.