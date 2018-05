9 maggio 2018- 12:40 Venezia: Gdf arresta per corruzione funzionario Agenzia Entrate

Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - Nelle prime ore della mattinata, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto gli arresti domiciliari di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Venezia per corruzione. Sono in corso le perquisizioni dell'abitazione e dell'ufficio del funzionario, anche con la collaborazione della Direzione Centrale Audit dell'Agenzia delle Entrate.L'indagine, diretta da questa Procura della Repubblica, costituisce la prosecuzione dell'inchiesta in cui sono stati coinvolti imprenditori, commercialisti e pubblici ufficiali, arrestati nel mese di giugno del 2017 per aver "aggiustato" verifiche fiscali ed accertamenti tributari in cambio di denaro e altre utilità, ora tutti rinviati a giudizio o in fase di patteggiamento " .