2 ottobre 2019- 11:21 Venezia: Gdf scopre piantagione di cannabis sull'isola di Sant'Erasmo

Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Nel corso di una una missione di ricognizione aerea di controllo, l’equipaggio dell'elicottero della Guardia di Finanza di Venezia ha notato, sull’isola di Sant’Erasmo, una piantagione di cannabis nascosta tra la fitta vegetazione. La segnalazione è stata inviata ai colleghi della stazione navale, che sono intervenuti sul posto e hanno effettivamente riscontrato, su un terreno privato, la presenza di venti piante di canapa in fase di maturazione alte fino a tre metri.Qualcuno aveva avviato una piccola produzione di marijuana: le piante si trovavano all’interno di una radura circondata da rovi e parzialmente nascosta da grossi pezzi di cemento. I finanzieri hanno sequestrato le piante, per un peso totale di oltre 8 chili, ed effettuato la denuncia contro ignoti per violazione delle norme sugli stupefacenti.