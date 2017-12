VENEZIA: GDF SMANTELLA BANDA ALBANESE DEDITA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - Dalle prime ore di questa mattina, 80 finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pisa e di Venezia stanno dando esecuzione al provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia, su richiesta della locale Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 soggetti responsabili di un vasto traffico di droga tra l’Albania, la Macedonia e numerose province del Nord Italia.L’ordinanza ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 soggetti di nazionalità albanese, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante della transnazionalità. Per altri 3 soggetti – 2 albanesi e 1 italiano – sono invece scattati 1 divieto di dimora e 2 obblighi di residenza. Sono state, inoltre, eseguite 10 perquisizioni domiciliari nelle provincie di Venezia, Milano, Bolzano e Monza-Brianza.L’indagine è stata sviluppata anche grazie al coordinamento informativo e operativo tra Organismi investigativi e giudiziari nazionali, albanesi e macedoni, realizzato attraverso l’organizzazione, con il supporto della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, di incontri operativi a Tirana e a Ohrid.