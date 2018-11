19 novembre 2018- 16:10 Venezia: Gruppo Zaia Presidente, violenza su bus inaccettabile

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - “Non è accettabile che chi lavora, spesso anche solo per poco più di 1.000 euro al mese, debba ogni sera rischiare la vita mentre copre il proprio turno. Un grazie alle Forze dell’Ordine, ma ora mi auguro che i responsabili di questo episodio siano puniti come meritano”. Le parole sono del consigliere regionale Gabriele Michieletto (Zaia Presidente) che commenta così “la notizia dell’aggressione, avvenuta l’altro ieri a Mestre, su un autobus di linea, che è costata le cure ospedaliere all’autista del bus e a un passeggero, intervenuti per fermare un branco di ragazzi esagitati”.“Che il livello di sicurezza della città di Venezia sia quel che è, non lo scopriamo certo oggi – denuncia il consigliere regionale - Ma al di là di questo, non si possono più sopportare aggressioni ai danni di onesti lavoratori, come gli autisti dei bus di linea, ai quali va tutta la mia solidarietà”.