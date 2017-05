VENEZIA: GUADAGNINI (SIAMOVENETO) RICORDA I 'SERENISSIMI' A 20 ANNI DA ASSALTO CAMPANILE

9 maggio 2017- 13:28

Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - "Sono passati 20 anni da quel 9 maggio 1997. Quella mattina un gruppo di uomini spinti da una “fede politica” incrollabile ha deciso di sacrificare quanto avevano di più importante per tutti noi. Era infatti giunto il momento di inviare un segnale forte, uno scossone che permettesse alla società veneta se non di risvegliarsi quanto meno di porsi delle domande. Delle domande sulla nostra condizione di Popolo e più di qualcuno da quel momento le domande ha iniziato a porsele". Così il consigliere regionale di 'SiamoVeneto' Antonio Guadagnini ricorda a vent'anni di distanza l'assalto dei 'serenissimi' al campanile di San Marco"Quell’azione balzata sulle prime pagine di tv e giornali di mezzo mondo, etichettata subito come terroristica e rivelatasi solo dopo anni di processi come in realtà ben lontana dall’essere stata ideata per fare del male a qualcuno, ha permesso a molti veneti di interrogarsi sulla loro identità, sul loro ruolo storico e politico attuale e sulla direzione da prendere per il loro futuro", sottolinea Guadagnini.