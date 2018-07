13 luglio 2018- 13:58 Venezia: Guardia Costiera pronta per la festa del Redentore

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - Anche per quest’anno, in occasione della celebre Notte del Redentore, l’ordinato svolgimento della manifestazione che richiama negli specchi acquei del Bacino San Marco e del Canale della Giudecca migliaia di persone a bordo di altrettante imbarcazioni sarà garantito da un imponente dispiegamento di ben 35 mezzi nautici e unità navali di Forze di Polizia e di Sicurezza e di Enti e Associazioni di supporto, tutti coordinati da un centro operativo di coordinamento costituito a bordo della Motovedetta CP292 della Guardia Costiera, ormeggiata nei pressi di San Zaccaria e composto dai rappresentanti delle varie forze di soccorso. L'unità infatti, grazie ai sofisticati sistemi tecnici di scoperta, controllo, telecomunicazione e trasmissione di dati, è configurata per l’impiego come piattaforma di comando e controllo polifunzionale e per la costituzione di un Posto di Comando Avanzato in grado di gestire operazioni complesse, coordinando varie unità navali; un mezzo che permetterà alla Guardia Costiera di assicurare i primari compiti di polizia marittima e sicurezza della navigazione e gestire con tempestività ogni eventuale intervento per la salvaguardia della vita umana. I compiti specifici assegnati ai mezzi inseriti nel dispositivo operativo saranno quelli di monitorare il traffico acqueo nel corso delle operazioni di allestimento dei pontoni per lo spettacolo pirotecnico, di controllare il corretto afflusso e posizionamento delle imbarcazioni nelle aree all’uopo dedicate secondo la tipologia dell’unità e secondo gli orari appositamente prescritti e di effettuare un continuo monitoraggio e pattugliamento durante tutta la manifestazione al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo e imporre il rispetto dell’ordinanza di sicurezza della navigazione emessa oggi dalla Capitaneria di Porto di Venezia che disciplina i divieti e le aree di navigazione e sosta, i corridoi di sicurezza e le prescrizioni per la navigazione.