VENEZIA: HARD ROCK CAFE, HOME FESTIVAL E VELA FANNO PULSARE SAN MARCO A RITMO DI MUSICA (2)

5 febbraio 2018- 13:52

(AdnKronos) - Giovedì 8 febbraio, sempre dalle ore 17.00, un set ricco di sperimentazioni sonore e performance d’effetto firmato dj ChristianEffe, stupirà il pubblico giunto in piazza per festeggiare il giovedì grasso. Dal palco di Piazza San Marco, ChristianEffe, con le sue tre ore di puro spettacolo, accenderà di energia il Carnevale veneziano.Sabato 10 Febbraio, ore 17.00, lo stage allestito per l’occasione in piazza San Marco si trasformerà nel Susum Place, l’evento itinerante pensato per dare spazio a dj noti ed emergenti. Una carrellata di giovani e appassionati artisti locali si alterneranno alla consolle per portare con i loro live show sonorità nuove e dalle infinite sfumature, da quelle techno a quelle elettroniche, passando per le house e disco.