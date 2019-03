13 marzo 2019- 15:21 Venezia: Hard Rock Cafe sostiene con 4 mila euro il 'Camp of Rock'

Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - Con Hard Rock Cafe Venezia la musica rock suona nel segno dell’inclusione. Il Cafe del Rock veneziano diventa partner dell’organizzazione Champions’ Camp di Casalecchio di Reno (Bologna) e dona oltre 4.000 euro per supportare Camp of Rock, il progetto educativo che consente a ragazzi disabili e non di vivere l’esperienza di un camp estivo incentrato sull’insegnamento della musica come veicolo di integrazione.Champions’ Camp, realtà bolognese che dal 2006 organizza e realizza camp estivi per ragazzi basati su un progetto pedagogico educativo di carattere multidisciplinare e inclusivo, è tra le 50 realtà selezionate quest’anno in tutto il mondo da Hard Rock Heals Foundation, l’organizzazione che coordina le attività filantropiche di Hard Rock International, quale destinataria del contributo di 5.000 dollari per sostenere un progetto benefico in favore della comunità locale e del territorio su proposta di Hard Rock Cafe Venezia.Attraverso la donazione, il Cafe Veneziano consente a dieci ragazzi portatori di disabilità e non, tra i 9 e i 16 anni, di poter partecipare gratuitamente, nel mese di luglio, al Camp of Rock ad Andalo, in Trentino Alto Adige, il summer camp che unisce alle attività outdoor l’insegnamento della musica e dei suoi valori. Durante la vacanza studio, Hard Rock Cafe e Champions’ Camp mettono a disposizione dei giovanissimi un gruppo di insegnanti che darà ai ragazzi l’opportunità di seguire lezioni di chitarra, basso, batteria, percussioni, tastiere e canto con l’obiettivo di coinvolgere tutti nell’apprendimento di uno strumento musicale e nella preparazione di un concerto a chiusura dell’esperienza estiva.