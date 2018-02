VENEZIA: IL 9 FEBBRAIO GIORNATA DI STUDIO SU 'MESTRE, SCENARI DI UNA TRASFORMAZIONE' (2)

1 febbraio 2018- 12:43

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’iniziativa è stata riconosciuta come evento formativo per gli Ingegneri e gli Architetti dai rispettivi Ordini, ma si propone anche come momento di approfondimento e dibattito aperto al pubblico. Questo appuntamento si riallaccia alle tre giornate di approfondimento su Venezia che erano state organizzate nei mesi scorsi dalla rivista Trasporti Cultura con il Rotary Club Venezia Mestre. La finalità è quella di sottolineare che la grande Venezia è costituita da tre distinti territori, tre “anime”, ognuna con le proprie specificità - la città storica, Mestre e Marghera - e che proprio nella molteplicità, esprime la propria ricchezza e apertura agli sviluppi futuri.