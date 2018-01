VENEZIA: IL CARNEVALE 2018 SARà NEL SEGNO DEL 'GIOCO' (4)

25 gennaio 2018- 16:45

All'insegna di un'atmosfera gotica, dal 3 al 14 febbraio Ca' Vendramin Calergi, maestoso palazzo sul Canal Grande, sede del Casinò, ospita la cena ufficiale e ballo del Carnevale di Venezia 2018 "JACK HILL and Mrs. HIGH". Le emozionanti performance artistiche di Nuart, l'intrattenimento del Principe Maurice, i costumi dell'Atelier Pietro Longhi, l'affaccio mozzafiato sul Canal Grande sono gli ingredienti di una serata dove ballerini, musicisti, artisti e attori creeranno un'atmosfera di follia, improvvisazione e cambi di ruoli. Cena nelle sale con performance dal vivo e, dopo la mezzanotte, musica live e dj-set fino alle 2.30 con cocktail bar. In via eccezionale, il Dinner Show quest'anno prolungherà di una serata la sua programmazione fino al mercoledì delle Ceneri, in occasione della Festa di San Valentino.Domenica 4 febbraio alle ore 12.00, il volo dell'Angelo: Elisa Costantini, Maria del Carnevale dell'edizione 2017, scenderà a mezzogiorno dal campanile di San Marco, vestita con un abito confezionato dall'Atelier Stefano Nicolao.Giovedì grasso, 8 febbraio, torna anche quest'anno la Ballata delle Maschere, curata dall'Associazione "Compagnia L'Arte dei Mascareri" che riprende e reinterpreta "Il taglio della testa al Toro", rievocando così il Giovedì Grasso dell'anno 1162 in cui si celebrava la vittoria del doge Vitale Michiel II sul Patriarca Ulrico di Aquileia con i dodici Feudatari ribelli. Ritrovo in campo Santa Margherita alle ore 15 e arrivo in Piazza S. Marco con un grande spettacolo conclusivo.