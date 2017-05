VENEZIA: IN OSPEDALE SAN DONà ANZIANA SOFFOCATA DA BOCCONE, 7 SANITARI INDAGATI

16 maggio 2017- 17:49

Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - Per la morte in ospedale di una donna di 72 anni sono indagati dalla Procura di Venezia sette sanitari che erano in servizio quel giorno all'ospedale di san Donà di Piave (Venezia). Il fatto è avvenuto l'11 maggio scorso quando la pensionata stava consumando il pranzo nel suo letto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, un boccone di cibo ne avrebbe provocato la morte per soffocamento, nonostante i tentativi di soccorso dei sanitari. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. La pm Rosa Gaetana Liistro, titolare dell'indagine, ha disposto l'autopsia sul corpo dell'anziana.