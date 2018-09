21 settembre 2018- 15:29 Venezia: Inail, Ente Zona e Porto insieme per la sicurezza e la prevenzione (2)

(AdnKronos) - Infine, una tavola rotonda ha posto l’accento sugli obiettivi della safety in prospettiva, moderata da Paolo Caputo, direttore del SUEM 118 dell’AULSS 3 Serenissima, e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di Porto, dell’Ente della Zona Industriale di Porto Marghera, del Dipartimento di Innovazione Tecnologica della Direzione Centrale dell’INAIL(Carlo de Petris), del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco(Fabio Dattilo), dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Veneto (Franco Mazzetto), dell’AULSS 3 Serenissima e operatori portuali.“Abbiamo accolto immediatamente la proposta di INAIL di condividere con loro e con Ente Zona l’organizzazione di questa giornata - commenta il Presidente di ASPMAS Pino Musolino – perché, fin dal mio insediamento, sono stato un convinto sostenitore della sicurezza sul lavoro e della sicurezza del lavoro. Un porto sicuro infatti è anche un porto più efficiente e un porto più efficiente è un porto che crea occupazione. Per questo abbiamo incrementato le ispezioni nei terminal e puntiamo ad una formazione costante del personale”.“Le attività di prevenzione e verifica nel Porto di Venezia - ha aggiunto l’Ammiraglio Piero Pellizzari, Comandante della Capitaneria di Porto di Venezia - seguono procedure serie e rigorose. E la Capitaneria di Porto di Venezia intende svolgere un ruolo attivo per garantire la sicurezza, in mare, a bordo nave e in banchina. Per questo la nostra presenza, anche a Porto Marghera, intende essere costante e collaborativa”.