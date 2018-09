21 settembre 2018- 15:29 Venezia: Inail, Ente Zona e Porto insieme per la sicurezza e la prevenzione (3)

(AdnKronos) - “A partire dall’esperienza del lavoro comune che ha dato luogo alla pubblicazione ‘Uso eccezionale di attrezzature di sollevamento materiali’ - ha aggiunto Daniela Petrucci Direttore Regionale INAIL del Veneto - l’idea del convegno era quella di valorizzare la collaborazione tra tutti gli attori della prevenzione coinvolti, realizzando un evento che stimolasse una riflessione approfondita su un ambito lavorativo caratterizzato da un’alta incidenza di infortuni e malattie professionali di elevata gravità. Dopo la riflessione comune di oggi, troveremo altri percorsi condivisi sempre finalizzati ad un lavoro più sicuro”.“Come Ente Zona abbiamo partecipato con entusiasmo al convegno di oggi portando il contributo di esperienza delle nostre Aziende associate sui temi della sicurezza quando si opera in situazioni complesse come spesso avviene in ambito portuale e negli impianti chimici e petrolchimici”, ha dichiarato Sergio Lucchi, Presidente Ente Zona Industria di Porto Marghera.