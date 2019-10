31 ottobre 2019- 18:13 Venezia: inaugurato il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele

Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Una tradizione interrotta nel 1950 si rinnova dopo quasi 70 anni, per volontà dell'Amministrazione comunale, per consentire ai veneziani e ai visitatori della città di arrivare a piedi al cimitero di San Michele in Isola in occasione della Commemorazione dei Santi e dei defunti. E' stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del patriarca Francesco Moraglia, della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, dell'intera Giunta comunale, e di numerosi consiglieri, il ponte galleggiante che unisce le Fondamente Nove al portale monumentale del cimitero. All'appuntamento hanno preso parte anche le massime autorità civili e militari.Il cimitero pluriconfessionale di Venezia è diventato nei secoli un punto di riferimento della città, talmente importante che fino al 1950 dalle Fondamente Nove al portale monumentale di San Michele, posto proprio di fronte, veniva collegato un ponte di barche (peate), su cui poggiavano tavolati in legno per consentire di attraversare la laguna a piedi e dare modo alle migliaia di pellegrini di salutare i propri cari.“Quando ho avuto l'intuizione di dare nuovamente vita a questo progetto – ha sottolineato il primo cittadino, Luigi Brugnaro, ringraziando tutte le maestranze e i tecnici che hanno realizzato l'opera, ho pensato si potesse difendere la nostra civiltà mostrando rispetto verso qualcosa che è più grande di noi. Il cimitero di San Michele è il più importante dell'intera Città metropolitana e ci sembrava significativo dimostrare a noi stessi, con un'opera, chi siamo e cosa è stato fatto. Il ponte ha un significato che va oltre i primi di novembre: è un omaggio ai nostri defunti, ma anche un tentativo di risvegliare la città”.