VENEZIA: INCENDIO IN CAPANNONE VERITAS, ALTA NUBE DI FUMO VISIBILE IN TUTTA LA LAGUNA

7 giugno 2017- 12:29

Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - Un'alta colonna di fumo nero si è levata stamattina da Marghera ed è visibile da tutta la laguna e da Mestre: a causarla l'incendio di uno stabilimento della società Veritas, di riciclo dei rifiuti di legno a Fusina. L'incendio è iniziato intorno alle 10 di stamattina. Secondo la Veritas, nel deposito c'erano materiali ingombranti la cui combustione non dovrebbe però essere pericolosa per la salute. Sul posto i tecnici dell'Arpav per valutare la situazione dell'inquinamento, i carabinieri, e i vigili del fuoco in azione con sei squadre ed una ventina di operatori.