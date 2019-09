10 settembre 2019- 15:22 Venezia: incidente a bordo peschereccio, marittimo soccorso da Guardia Costiera

Venezia, 10 set. (AdnKronos) - La segnalazione è arrivata nel cuore della notte di oggi 10 Settembre alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Venezia: il Motopeschereccio “Vichingo”, a 25 miglia dalla costa di Chioggia, richiedeva assistenza medica per l’incidente che ha visto coinvolto un marittimo imbarcato sull’unità, scivolato in mare e successivamente recuperato.Contestualmente, veniva attivata la macchina dei soccorsi coordinata dal 9° Centro Secondario soccorso Marittimo – M.R.S.C. di Venezia; allertata la Motovedetta CP 826 di Chioggia che provvedeva ad imbarcare come da protocollo vigente il personale del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) 118 e dirigeva subito nel luogo dove il peschereccio si era arrestato.Giunto sul posto, il personale medico diagnosticava un presunto trauma toracico e procedeva ad immobilizzare con spinale il marittimo; con l’ausilio degli uomini della Guardia Costiera veniva poi trasbordato sulla Motovedetta S.A.R., condotto a terra e successivamente trasportato al Pronto Soccorso per le cure mediche del caso. Il marittimo di nazionalità tunisina si trova ora in prognosi riservata e sono in corso le operazioni di accertamento delle dinamiche dell’incidente da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia.