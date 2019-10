16 ottobre 2019- 16:06 Venezia: incontro positivo tra Porto e Comune su aree d'interazione con città (2)

(Adnkronos) - AdSP auspica che "si giunga il più rapidamente possibile all’individuazione di una visione di sviluppo condivisa dell’area di Porto Marghera volta a pianificare e realizzare tutti quei progetti che possono far crescere e sostenere il pieno rilancio economico e occupazionale, da un lato, di Porto Marghera – il polo produttivo più importante della Regione Veneto nonché snodo fondamentale nella rete dei trasporti italiana ed europea – e, dall’altro lato, del contesto urbano in cui esso insiste".Questo accordo quadro tra Autorità e Comune sarà propedeutico alla definizione da parte dell’AdSP del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) che includerà i porti di Venezia e di Chioggia. La redazione del DPSS – come da disposizioni contenute nel decreto 232/2017 e integrative al D.Lgs 169/2016 – è un passaggio necessario per avviare i lavori di aggiornamento dei Piani Regolatori Portuali (PRP) su cui AdSP sta già da tempo lavorando, anche con il supporto di alcuni dei massimi esperti del settore per contenere il più possibile i tempi e poter giungere al più presto alla loro definizione e approvazione.