20 giugno 2019- 15:54 Venezia: intesa Toninelli-Zaia su rosa nomi per commissario Mose

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Primo incontro positivo, oggi al Mit, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la designazione del commissario straordinario che dovrà occuparsi del completamento del Mose, figura prevista dal decreto Sblocca cantieri. Toninelli e Zaia, si legge in una nota del Mit, si rivedranno la prossima settimana con una ristretta rosa di nomi che entrambi contribuiranno a comporre, a partire dalla quale verrà poi selezionata la figura prescelta.A giorni sarà insediato un tavolo con il dicastero di Porta Pia, Presidenza del Consiglio, Mef e Regione per la scrittura del Dpcm che condurrà alla designazione del commissario.