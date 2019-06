6 giugno 2019- 15:45 Venezia: Legambiente, stop alle grandi navi, vanno deviate a Porto Marghera

Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - "Stop da subito alle grandi navi a Venezia". A ribadirlo è Legambiente: che precisa: "le navi da crociera deviate a Porto Marghera ma senza scavo di nuovi canali e solo se di dimensioni compatibili con l’accesso in laguna"."Riteniamo che le navi da crociera oltre le 40.000 tonnellate non debbano più transitare per il centro storico della città né tanto meno ormeggiare presso la stazione marittima di San Basilio o l’attuale Porto del Tronchetto che risulta, a nostro avviso, non idoneo ad ospitare simili ‘giganti’ del mare, sia per l'inadeguatezza delle infrastrutture che per l'assenza di garanzie sul fronte della sicurezza per la navigazione", sottolinea."Ribadiamo che siamo fermamente contrari allo scavo di nuovi canali, né riteniamo possibile l’escavo dei canali già esistenti, a meno dei lavori necessari per l’ordinaria manutenzione. Pertanto, la proposta avanzata dalla attuale Amministrazione Comunale, che intende adeguare il canale Vittorio Emanuele per consentire alle navi di raggiungere le attuali banchine del Porto marittimo, viene da noi respinta", prosegue.