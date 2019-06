6 giugno 2019- 15:45 Venezia: Legambiente, stop alle grandi navi, vanno deviate a Porto Marghera (2)

(AdnKronos) - "Crediamo che la deviazione su Porto Marghera della crocieristica possa costituire un’occasione straordinaria per riqualificare e riabilitare tale area, da sempre considerata ‘il punto nero’ della città di Venezia, a patto che l'accesso venga regolamentato e consentito solo a navi di tipologie e dimensioni adeguate alla morfologia lagunare - sottolinea Legambiente - I progetti, passati e futuri, che guardano in tale direzione dovranno tuttavia tenere in considerazione le note criticità riguardanti il Canale dei Petroli, in particolare l'innalzamento del livello della marea nella laguna centrale, la continua perdita di sedimenti e la necessità di dragaggi per mantenere lo status quo del canale stesso". "Tali proposte non potranno inoltre prescindere dalla valutazione d'impatto ambientale e dovranno affrontare in maniera seria e scientificamente rigorosa le questioni dell'emergenza climatica in corso e del conseguente innalzamento del livello del mare che affliggerà pesantemente la città di Venezia", spiega.